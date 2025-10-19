Süper Lig ve Diğer Liglerde Bugünün Maç Programı
Bugün Süper Lig, 1. Lig, Basketbol Süper Lig ve Sultanlar Ligi'nde önemli maçlar oynanacak. Fenerbahçe, Kayserispor, Alanyaspor ve Beşiktaş gibi takımlar sahaya çıkacak.
SÜPER LİG
14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)
20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)
1'İNCİ LİG
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (Aktepe)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)
16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Şehir)
19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (Esenler Erokspor)
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlı kulüpte olağan divan başkanlık kurulu seçimi gerçekleştirilecek.
11.30 Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
BASKETBOL
-Erkekler Süper Lig
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Trabzonspor (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Galatasaray MCT Technic- Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Mersinspor-TOFAŞ (Servet Tazegül)
-Kadınlar Süper Lig
14.00 BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin (Ankara)
15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Nesibe Aydın (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)
17.00 Beşiktaş Boa-OGM Ormanspor (Beşiktaş GAİN)
VOLEYBOL
-Sultanlar Ligi
13.00 Fenerbahçe Medicana – Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel V.S.)
15.00 Aydın B.Şehir Bld. – Göztepe (Mimar Sinan)
16.00 Bahçelievler Bld. – Zeren Spor
18.00 Nilüfer Bld.Eker – Aras Spor (Cengiz Göllü V.S.)