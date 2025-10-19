Haberler

Süper Lig ve Diğer Liglerde Bugünün Maç Programı

Güncelleme:
Bugün Süper Lig, 1. Lig, Basketbol Süper Lig ve Sultanlar Ligi'nde önemli maçlar oynanacak. Fenerbahçe, Kayserispor, Alanyaspor ve Beşiktaş gibi takımlar sahaya çıkacak.

SÜPER LİG

14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)

1'İNCİ LİG

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (Aktepe)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)

16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Şehir)

19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (Esenler Erokspor)

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlı kulüpte olağan divan başkanlık kurulu seçimi gerçekleştirilecek.

11.30 Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

BASKETBOL

-Erkekler Süper Lig

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Trabzonspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Galatasaray MCT Technic- Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Mersinspor-TOFAŞ (Servet Tazegül)

-Kadınlar Süper Lig

14.00 BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin (Ankara)

15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Nesibe Aydın (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

17.00 Beşiktaş Boa-OGM Ormanspor (Beşiktaş GAİN)

VOLEYBOL

-Sultanlar Ligi

13.00 Fenerbahçe Medicana – Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel V.S.)

15.00 Aydın B.Şehir Bld. – Göztepe (Mimar Sinan)

16.00 Bahçelievler Bld. – Zeren Spor

18.00 Nilüfer Bld.Eker – Aras Spor (Cengiz Göllü V.S.)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
