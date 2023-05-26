Süper Lig ve 1. Lig şampiyonluk kupaları, İzmir'de görücüye çıktı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupaları, İzmir Konak Meydanı'nda sporseverlerin ziyaretine açıldı.

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig şampiyonluk kupaları, bugün 17.30'a kadar İzmir Konak Meydanı'nda sporseverlerin ziyaretine açıldı. Vatandaşlar da kupaları yakından inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Enes Şahin: "Kupayı görmek çok güzel"

Kupayı ilk kez gördüğünü ve çok beğendiğini dile getiren Fenerbahçeli futbolsever Enes Şahin, "Bu kupayı İzmir'de görmek çok güzel. Ben de Malatya'dan geldim. Fenerbahçeli olarak Galatasaray ne kadar şampiyonluğa inanmış olsa da Ankaragücü karşısında puan kaybedeceklerini düşünüyorum. Rüyamda da gördüm. Eğer Galatasaray puan kaybederse biz de kazanırsak şampiyonluk ümidimiz var" diye konuştu.

Mehmet Emin Özden: "Kupayı ilk kez gördüm"

Kupayı ilk defa gördüğünden dolayı heyecanlı olduğunu söyleyen Galatasaraylı sporsever Mehmet Emin Özden de, "18 yıldır İzmir'de yaşamama rağmen ilk kez Süper Lig kupasını gördüm. Güzel bir şans oldu ve iyi denk geldi. Öğrenci olduğum için maçları pek takip edemiyorum. Bir Galatasaraylı olarak şampiyon olacağımız gerçeğini değiştirmiyor" dedi.

Hamza Yazgan: "Değişik bir his"

Bir başka sporsever Hamza Yazgan da şu cümlelere yer verdi:

"Kupayı görünce çok mutlu oldum. Hayatımda ilk kez bir kupa gördüm ve çok değişik bir his. Galatasaray, bu sene kupayı hak etti ve çok iyi oynadı." - İZMİR