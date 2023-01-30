Süper Lig tarihine geçecek! Napoli'den Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye servet

Fenerbahçe'de göstermiş olduğu performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Ferdi Kadıoğlu'na Napoli kancayı taktı. Sarı-lacivertlilerden daha önce ELjif Elmas ve Kim Min-Jae'yi kadrosuna katan mavi-beyazlılar, milli futbolcu için 25 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki yıldız, Napoli'ye transfer olması halinde Süper Lig'den Avrupa'ya giden futbolcular arasında 22 milyon euroluk Cenk Tosun'u da geride bırakarak tarihe geçecek.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de adeta harikalar yaratan Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi. Fenerbahçe ile iyi ilişkileri olan Napoli, milli futbolcu için kolları sıvamış durumda. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalyan devi, Ferdi için 25 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

ŞİMDİ DE FERDİ'YE KANCAYI TAKTILAR

16.2 milyon euroya Eljif Elmas'ı ve 18 milyon euroya da Kim Min Jae'yi transfer ederek Fenerbahçe'nin kasasını dolduran Napoli, şimdi de Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro civarlarında bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor. Sansasyonel transferin yakın zamanda gerçekleşmesi beklenirken, bir yandan da Süper Lig tarihinin en pahalı oyuncu satışı gerçekleşmiş olacak. Bu anlamda da bir rekor kıracak olan büyük transfer için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

NAPOLİ FENERBAHÇE'DEN MEMNUN

Fenerbahçe ile daha önce transfer görüşmeleri yapan ve akabinde aldığı oyunculardan memnun olan Napoli, yine İstanbul'dan transfer yapmaya hazırlanıyor. İki kulüp arasındaki olumlu ilişkilerin de ön plana çıktığı kritik süreç, Ferdi Kadıoğlu için ödenecek yüksek bedel ile devam edecek gibi duruyor.

İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalyan basınında yer alan haberlere göre,bu yıl Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, bir yandan da uzun vadeli yatırımlarına devam ediyor. 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ile tamamlanması düşünülen transferde görüşmelerin sonuçlanması bekleniyor.