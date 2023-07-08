Süper Lig ekipleriyle adı geçen Bilic'ten şaşırtmayan tercih! İşte modaya uyan Hırvat hocanın yeni takımı

Son olarak Watford'u çalıştıran ve adı Süper Lig takımlarıyla da anılan teknik direktör Slaven Bilic, Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'in başına geçti.