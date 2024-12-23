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Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü

Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
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Trendyol Süper Lig'in en değerli takımları sıralaması güncellendi. 3 büyükler dahil, Göztepe ve Samsunspor dışındaki tüm takımların kadro değerlerinde düşüş meydana geldi.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden takımların piyasa değeri güncellendi. 2024'ün son güncellenmesinde 3 büyüklerin tamamının düşüş yaşaması sadece 2 takımın değer kazanması dikkat geçti.

3 BÜYÜKLER DEĞER KAYBETTİ

Fenerbahçe 11.2 milyon euro, Beşiktaş ise 10 milyon euro değer kayıplarıyla dikkat çekti.Lider Galatasaray ise 1.2 milyon euroluk düşüş yaşadı. Öte yandan Süper Lig'de sadece 2 takımın değerinin artması da göze çarptı. Göztepe'de 4.5 milyon euro, Samsunspor'da ise 3 milyon euro artış oldu.

SÜPER LİG TAKIMLARININ DEĞERLERİ

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'deki takımların değerleri şu şekilde;

  • 1- Galatasaray: 260.85 milyon euro
  • 2- Fenerbahçe: 215 milyon euro
  • 3- Beşiktaş: 129.4 milyon euro
  • 4- Trabzonspor: 94.7 milyon euro
  • 5- Başakşehir FK: 45.05 milyon euro
  • 6- Göztepe: 40.55 milyon euro
  • 7- Çaykur Rizespor: 35.18 milyon euro
  • 8- Samsunspor: 31.28 milyon euro
  • 9- Eyüpspor: 28.75 milyon euro
  • 10- Kasımpaşa: 27.13 milyon euro
  • 11- Antalyaspor: 25.53 milyon euro
  • 12- Konyaspor: 22.48 milyon euro
  • 13- Kayserispor: 22.23 milyon euro
  • 14- Alanyaspor: 22.05 milyon euro
  • 15- Sivasspor: 21.05 milyon euro
  • 16- Gaziantep FK: 21.05 milyon euro
  • 17- Hatayspor: 20.03 milyon euro
  • 18- Bodrum FK: 19.63 milyon euro
  • 19- Adana Demirspor: 16.1 milyon euro
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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