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Süper Lig Şampiyon Kulüplerinin Divan Temsilcileri Trabzonspor'da Buluştu

Süper Lig Şampiyon Kulüplerinin Divan Temsilcileri Trabzonspor'da Buluştu
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Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları ve yöneticileri, Trabzonspor'un ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda Türk futbolunun daha sağlıklı bir yapıya kavuşması amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları ve yöneticileri, Trabzonspor'un ev sahipliğinde buluştu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp temsilcilerinin, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in ev sahipliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldiği belirtildi.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, divan kurullarının, kulüplerin kurumsal kimliğini ve temsil gücünü en üst düzeyde yansıtan yapılar olduğunu dile getirdi.

Ören, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanlarının bir araya gelmesinin geleneksek hale geldiğine değinerek, "Bu buluşmalar, Türk futbolunun daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması açısından son derece değerlidir. Fikir alışverişinde bulunduğumuz bu toplantının oldukça verimli geçtiğine inanıyorum. Katılım gösteren tüm divan başkanlarına ve kurul üyelerine gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya; Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Vekili Fethi Hinginar ve Genel Sekreter Turgay Pirinç, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Gökhan Tuzlacıoğlu, Başkan Yardımcısı Haluk Hısımcıl ve Sekreter Suat Gençosman, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkan Vekili Hakkı Kurtuluş ve Genel Sekreter Levent Hataylı, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Başkan Vekili Sonay Kale ve Genel Sekreter Yalçın Kaya ile RAMS Başakşehir Divan Kurulu Başkanı Kağan Şahin'in katıldığı vurgulandı.

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Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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