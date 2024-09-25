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Süper Lig Kulüpler Birliği Toplantısı'nda Futbol Ekonomisi Ele Alındı

Süper Lig Kulüpler Birliği Toplantısı'nda Futbol Ekonomisi Ele Alındı
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Türkiye Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında futbol ekonomisinin sıkıntılarına yönelik 5 yıllık yol haritası belirlendi. Kulüplerin gelirlerinin artırılması ve giderlerinin azaltılması için atılan adımlar değerlendirildi.

TÜRKİYE Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) Toplantısı, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Süper Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri ile TFF Başkan Vekilleri ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Kulüplerin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, futbol ekonomisinde yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik olarak 5 yıllık bir yol haritası çizilerek Ekim ayında bir çalışma grubu oluşturulması ve yıl sonuna kadar ilk tespitleri içerecek bir sunum hazırlanması kararlaştırıldı. Toplantıda kulüplerin gelirlerinin artırılması ve giderlerinin azaltılması adına korsan yayınla mücadelede atılan adımlar ve TFF'nin imzaladığı sponsorluk anlaşmaları değerlendirildi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir sunum yaptığı toplantıda, MHK'nın mevcut yapısının değiştirilmesi yönündeki çalışmalar gözden geçirildi. Önümüzdeki sezon gerçekleştirilecek olan e-bilet ihalesi, stadyumlarda hayata geçirilmesi planlanan "ayakta taraftar" projesi ve Başkan Hacıosmanoğlu'nun son UEFA ziyaretinde finansal sürdürülebilirlik ile ilgili yapılan görüşmeler de toplantı gündeminde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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