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Süper Lig kaldığı yerden devam! Günün ilk maçında gol yağdı

Süper Lig kaldığı yerden devam! Günün ilk maçında gol yağdı
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bellona Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşılaştı. Ev sahibi Kayserispor, Hatayspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 29. haftasında Bellona Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Bellona Kayserispor ev sahibi olduğu karşılaşmadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

GOL YAĞDI

Kayserispor'Un gollerini 3. dakikada Karimi, 37'de Bahoken, 59'da Ramazan Civelek, 69'da Nazon ve 89. dakikada Talha kaydetti.

Süper Lig kaldığı yerden devam! Günün ilk maçında gol yağdı

PUAN DURUMU

Bu maçın ardından Bellona Kayserispor ligde 30 puanla 16. sırada yer aldı. Atakaş Hatayspor ise 19 puanla 18. sırada bulunuyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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