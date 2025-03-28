Süper Lig kaldığı yerden devam! Günün ilk maçında gol yağdı
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bellona Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşılaştı. Ev sahibi Kayserispor, Hatayspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.
Süper Lig'in 29. haftasında Bellona Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Bellona Kayserispor ev sahibi olduğu karşılaşmadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.
GOL YAĞDI
Kayserispor'Un gollerini 3. dakikada Karimi, 37'de Bahoken, 59'da Ramazan Civelek, 69'da Nazon ve 89. dakikada Talha kaydetti.
PUAN DURUMU
Bu maçın ardından Bellona Kayserispor ligde 30 puanla 16. sırada yer aldı. Atakaş Hatayspor ise 19 puanla 18. sırada bulunuyor.