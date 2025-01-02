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Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı

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Kayserispor'un 2017-2020 sezonları arasında rekor maaşla transfer ettiği Asamoah Gyan'ın hesabında sadece bir ay yemek parası kaldı. Gyan, dünya tarihinin en çok kazanan futbolcularından biri olmasına rağmen, şu anda zor günler geçiriyor.

2017-2020 sezonları arasında Kayserispor'un rekor maaş ödediği ve dünya tarihinin de bir dönem en çok kazanan futbolcularından olan Asamoah Gyan, hesabında kalan parayla ancak İngiltere'de bir ay yemek yiyebilir.

KAYSERİSPOR'DA DA OYNADI

Profesyonel kariyerine 2003'te ülkesinin Liberty Professionals ekibinde başlayıp aynı yıl İtalya'dan Udinese'ye transfer olan Asamoah Gyan zor günler geçiriyor.

Çin macerasının ardından yolu Kayserispor'a düşen Asamoah Gyan, Süper Lig tarihinin geçmişte en çok kazanan futbolcusu olarak ülkemize geldi. Sarı-Kırmızılı formayı 2017-20 sezonları arasında giyen başarılı hücumcu, ardından Hindistan'da ve ülkesi Gana'da bir süre daha top oynayıp profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı.

Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı

HESABINDA YEMEK PARASI KALDI

Ancak DailyStar'da yer alan habere göre kariyerinde rekor paralar kazanmış olan Ganalı eski futbolcunun, banka hesabında yalnızca İngiltere'de bir ay yemek yemesine yetecek kadar; 597 sterlin (yaklaşık 26.4 bin TL) kaldı.

Kayserispor formasıyla 2017-20 arasında yalnızca 34 maça çıkan ve 9 gol; 3 asistlik skor katkısı veren Gyan, Sarı-Kırmızılı kulüple alacak-verecek sorunu da yaşamıştı.

Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeko:

Vah vah ne yapcaz şimdi ..

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