Süper Lig'in köklü takımında Sergen Yalçın sesleri
Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor'un radarına girdi. İlhan Palut'la yolların ayrılması halinde tecrübeli teknik adama teklif götürülmesi bekleniyor. Sergen Yalçın, daha önce Rizespor'un güçlü kadrosunu beğendiğini ifade etmişti. Yalçın'ın, Rizespor'dan teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirmeye sıcak bakacağı öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, yeni bir teklifin eşiğinde. Çaykur Rizespor'un, tecrübeli teknik adama kısa süre içinde resmi teklif götürmeyi planladığı öğrenildi.
BU TEKLİFE SICAK BAKABİLİR
Rizespor'un güçlü kadrosunu beğendiğini daha önce açıkça ifade eden Sergen Yalçın'ın, Karadeniz ekibinden teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmeye sıcak bakacağı öğrenildi.
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor'da görev yaptı.