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Süper Lig'in köklü takımına şok protesto: Taraftar tesisi bastı

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Süper Lig'in 35. haftasında evinde Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan ve ligde kalma umutlarını azaltan Sivasspor, taraftarlarının protestosuna maruz kaldı. Maç sonrası Sivasspor taraftarları, kulüp tesislerine yürüyerek takımı ve yönetimi protesto etti. Bazı taraftarlar, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelerek Sivasspor Başkanı Bahattin Eken'i istifaya davet etti.

Süper Lig'in 35. haftasında evinde Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Sivaspor, bu sonuçla ligde kalma umutlarını azalttı. Yaşanan bu beraberliğin ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar, takımı protesto etti.

TARAFTAR TESİSİ BASTI

Sivassporlu taraftarlar, sloganlarla tepkilerini gösterirken yönetimi istifaya davet etti. Bazı Sivassporlu taraftarlar da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne geldi ve tepkilerini burada da sürdürerek Sivasspor Başkanı Bahattin Eken'i istifaya davet etti.

YÖNETİMİ PROTESTO ETTİLER

Taraftarlar, futbolcu Uğur Çiftçi'ye de tepki tezahüratında bulundu. Yoğun güvenlik önlemleri altındaki taraftarlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Süper Lig'in köklü takımına şok protesto: Taraftar tesisi bastı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Demek bazı kulüblerin ağını almışlar olan taraftarlara oluyor kış demeden gidenlere onların ağınıda almak başka tabi

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