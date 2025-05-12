Süper Lig'in köklü takımına şok protesto: Taraftar tesisi bastı

Süper Lig'in 35. haftasında evinde Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Sivaspor, bu sonuçla ligde kalma umutlarını azalttı. Yaşanan bu beraberliğin ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar, takımı protesto etti.

TARAFTAR TESİSİ BASTI

Sivassporlu taraftarlar, sloganlarla tepkilerini gösterirken yönetimi istifaya davet etti. Bazı Sivassporlu taraftarlar da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne geldi ve tepkilerini burada da sürdürerek Sivasspor Başkanı Bahattin Eken'i istifaya davet etti.

YÖNETİMİ PROTESTO ETTİLER

Taraftarlar, futbolcu Uğur Çiftçi'ye de tepki tezahüratında bulundu. Yoğun güvenlik önlemleri altındaki taraftarlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.