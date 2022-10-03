Süper Lig'in kapanış maçında İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti, Pirlo dibe vurdu Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'de 8'inci haftanın kapanış karşılaşmasında İstanbulspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenmeyi başardı. Ünlü teknik adam Pirlo'nun takımı Fatih Karagümrük, İlk 8 hafta itibariyle 1 galibiyet almış oldu. Spor Toto Süper Lig'de 8'inci haftanın kapanış karşılaşmasında İstanbulspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 69'uncu dakikada Rroca ve 74'üncü dakikada Topalli kaydetti. Fatih Karagümrük'ün karşılaşmadaki tek golü ise 37'nci dakikada Diagne'den geldi. Bu sonuçla İstanbulspor puanını 8'e yükseltirken, Fatih Karagümrük 6 puanda kaldı. STAT: Atatürk Olimpiyat HAKEMLER: Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan, Özgür Ertem FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Salih Dursun (Dk. 73 Levent Mercan), Biraschi, Caulker, Caner Erkin, Dresevic, Jimmy Durmaz (Dk. 78 Burak Kapacak), Ozdoev, Colley (Dk. 61 Kerim Frei), Kouassi (Dk. 78 Borini), Diagne İSTANBULSPOR: Jensen - Okan Erdoğan, Mehremic, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Melih Kabasakal (Dk. 46 Rroca), Muhammer Sarıkaya, Ali Yaşar (Dk. 46 Mehmet Yeşil), Jetmir Topalli (Dk. 84 Cajic), Emir Kaan (Dk. 72 Ethemi), Guri (Dk. 46 İbrahim Yılmaz) GOLLER: Dk. 37 Diagne (Fatih Karagümrük) - Dk. 69 Rroca, Dk. 74 Topalli (İstanbulspor) SARI KARTLAR: Viviano, Diagne (Fatih Karagümrük) - Emir Kaan Gültekin, Rroca (İstanbulspor) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Mustafa Kemal Atatürk Burak Kapacak İstanbulspor Kerim Frei Spor Haberler

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