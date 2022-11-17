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Süper Lig'in ilk kadın başkanından ayrılık sinyali

Spor Haberleri

Süper Lig'in ilk kadın başkanından ayrılık sinyali

Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, istifa sinyali vererek, kulübe emeği geçenlere teşekkür etti.

Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, istifa sinyali vererek, kulübe emeği geçenlere teşekkür etti. Gözbaşı, "Hepimiz, tüm Anadolu kulüplerinin çok zor günler yaşadığı bir dönem geçiriyoruz" dedi.

Konyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum" diyerek istifa sinyali veren Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Hepimiz, tüm Anadolu kulüplerinin çok zor günler yaşadığı bir dönem geçiriyoruz. Pandemi ve sonrasında ekonomik gelişmeler darboğaza soktu. Sağ olsun Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki her zaman hem şahsıma hem kulübe desteklerini esirgemedi, gecesini gündüzüne kattı. Büyük bir aşkla bağlı olduğum, 3 yılımı verdiğim Kayserisporumuz için desteklerini emeklerini esirgemeyen başta Özhaseki olmak üzere herkese, tüm camiamıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Berna Gözbaşı Kayserispor Spor Haberler

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