Süper Lig'in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig'e transfer oluyor

Süper Lig'in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig'e transfer oluyor
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Uzun yıllar Süper Lig'in çeşitli takımlarında oynayan ve şu sıralar Gaziantep FK forması giyen Badou Ndiaye, 1. Lig ekibi Esenelr Erokspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Osmanlıspor'a transfer olarak Türkiye'ye gelen ve uzun yıllardır Süper Lig'de çeşitli takımlarda forma giyen Badou Ndiaye, ilk kez 1. Lig'e transfer olmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMAYA VARDI

Gaziantep Fk forması giyen Badou Ndiaye, 1. Lig ekiplerinden biri olan Esenler Erokspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurarak Süper Lig'i zorlamayı planlayan Istanbul ekibi, 34 yaşındaki Senegalli orta sahaya kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atmayı hedefliyor.

SEZON PERFORMANSI

Süper Lig'de daha önce Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Gaziantep FK formalarını giyen yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezonda oynadığı 29 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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