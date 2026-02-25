Haberler

Süper Lig'in en verimli transferi belli oldu

Süper Lig'in en verimli transferi belli oldu
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de sezon başında takımlarına katılan futbolcuların performanslarına bakıldığında Trabzonspor'un gol yükünü çeken Paul Onuachu, verimlilik sıralamasında zirvede yer aldı.

Trabzonspor'da ortaya koyduğu skor katkısıyla öne çıkan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, hem gol sayısı hem de maç başına üretkenliğiyle yeni transferler arasında ilk sıraya yerleşti.

SÜPER LİG'İN EN VERİMLİ TRANSFERİ ONUACHU

Onuachu'nun istikrarlı performansı, bordo-mavililerin hücum gücüne doğrudan yansıdı. Sezon başında takıma katılan Onuachu, ligde oynadığı 20 maçta 17 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SHOMURODOV VE ASENSIO DİKKAT ÇEKTİ

RAMS Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Shomurodov ise 23 mücadelede 16 gol ve 4 asistle takımına önemli katkı sağladı. Fenerbahçe'nin İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio da skor üretiminde öne çıkan oyunculardan biri oldu. Asensio, 19 karşılaşmada 11 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.

MUÇI VE AUGUSTO DA ÜST SIRADA

Sezon başında Karadeniz ekibine katılan Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, 20 maçta 10 gol ve 3 asistte ulaşırken, Gaziantep FK'nin golcüsü Mohamed Bayo da 18 mücadelede 10 gol ve 1 asist kaydetti. Bordo-mavililerin bir diğer forveti Felipe Augusto ise 22 karşılaşmada 10 gol üretti. Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen de 16 müsabakada 9 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü ise 20 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
