Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Trabzonspor - Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'in 5'inci haftasında görev yapacak hakemler açıkladı. 17 Eylül Pazar günü saat 20.00 başlayacak olan Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçını da Volkan Bayarslan yönetmişti.

Süper Lig'de 5'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

16 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

17.00 Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Cihan Aydın

20.00 Adana Demirspor - Pendikspor: Mert Güzenge

17 Eylül Pazar

17.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 İstanbulspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Turgut Doman

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

18 Eylül Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Sivasspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay