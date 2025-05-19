Süper Lig'de 37. Haftanın Programı Belli Oldu

Süper Lig'de 37. Haftanın Programı Belli Oldu
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Süper Lig'de 37. haftanın maç programı açıklandı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde, 24-26 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlar arasında Eyüpspor - Antalyaspor, Göztepe - Galatasaray ve Hatayspor - Fenerbahçe gibi önemli karşılaşmalar yer alıyor.

SÜPER Lig'de 37'nci haftanın programı belli oldu. Galatasaray'ın bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği ligde haftanın programı şöyle;

24 MAYIS CUMARTESİ:

16.00 Eyüpspor - Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (Gaziantep)

19.00 Göztepe - Galatasaray (Gürsel Aksel)

25 MAYIS PAZAR:

19.00 Kayserispor- Bodrum FK (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Konyaspor - Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Başakşehir - Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor - Samsunspor (Papara Park)

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Beşiktaş Park)

26 MAYIS PAZARTESİ:

20.00 Hatayspor - Fenerbahçe (Mersin)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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