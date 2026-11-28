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Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak iki karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün iki maç oynanacak. Samsunspor - Gençlerbirliği müsabakasını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Bu maçın VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak, AVAR'da Süleyman Özay eşlik edecek.

Gaziantep Fk - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında hakem Fatih Tokail düdük çalacak. Karşılaşmada VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da Furkan Ürün görev alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı