Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa-Alanyaspor maçında ilk 15 dakika golsüz geçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi ve karşılaşmada henüz gol kaydedilmedi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakada 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı