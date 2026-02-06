Haberler

Süper Lig hayalleri yıkılınca takımın yarısını yolladılar

Süper Lig hayalleri yıkılınca takımın yarısını yolladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonluk hedefinden kopan Iğdır FK, Burak Bekaroğlu, Antoine Conte, Aaron Suarez, Valentin Eysseric ve Dorin Rotoriu ile yollarını ayırma kararı alırken, kötü sonuçlar sonrası kadroda ciddi bir değişime gidiyor.

  • Iğdır FK, Burak Bekaroğlu, Antoine Conte, Aaron Suarez, Valentin Eysseric ve Dorin Rotoriu ile yolları ayırdı.
  • Iğdır FK, Tsunami, Atakan Çankaya, Florian Loshaj, Leandro Bacuna ve Marius Tresor Doh'u kadrosuna kattı.
  • Iğdır FK, TFF 1. Lig'de 23 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Iğdır FK, alınan kötü sonuçların ardından rotayı değiştiriyor. Yeşil-beyazlı ekipte Süper Lig umutlarının zayıflamasıyla birlikte kadroda kapsamlı bir ayrılık süreci başladı.

5 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILIYOR

Yerel basında yer alan haberlere göre Iğdır FK yönetimi, Burak Bekaroğlu, Antoine Conte, Aaron Suarez, Valentin Eysseric ve Dorin Rotoriu ile yolları ayırma kararı aldı. Bu kararın, hem performans hem de yeni yapılanma planı doğrultusunda alındığı belirtiliyor.

ARA TRANSFERDE TAKVİYELER GELDİ

Ayrılıkların yanı sıra Iğdır FK ara transfer döneminde kadrosunu da güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, Tsunami, Atakan Çankaya, Florian Loshaj, Leandro Bacuna ve Marius Tresor Doh'u renklerine bağladı.

SONUÇLAR ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞTIRDI

Iğdır FK, ligde geride kalan 23 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Topladığı 34 puanla 9. sırada yer alan ekip, son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşayan yeşil-beyazlılar, şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi

Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi