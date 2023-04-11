Ağır yara! Sahasında Göztepe'ye kaybeden Keçiörengücü, Play-off'un dışında kaldı

Spor Toto 1. Lig'in 32'inci haftasında Keçiörengücü, sahasında Göztepe'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu. Başkent temsilcisi, bu yenilgiyle play-off'un dışında kaldı.

Spor Toto 1. Lig 32. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Keçiörengücü ile kozlarını paylaştı. Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 3-2 kazandı.

GÖZTEPE'DEN DEPLASMANDA ŞOV

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Aatınç Nukan, 52. dakikada Kenneth Mamah ve 82. dakikada Marko Mihojevic kaydetti. Keçiörengücü'nün golleri 64. dakikada Melih İnan ve 66. dakikada Musa Aktaş'tan geldi.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Başkent ekibi ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 beraberlik alabildi. Göztepe ise oynadığı son 7 maçta yenilmedi. Bu maçlardan 5 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı.

SÜPER LİG'İ ZORA SOKTULAR

Alınan bu sonucun ardından Göztepe, puanını 50'ye çıkardı ve play-off yolunda kritik bir galibiyet aldı. Keçiörengücü ise 47 puanla play-off'un dışında kaldı.

GELECEK HAFTA

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Eyüpspor'u ağırlayacak. Keçiörengücü ise Denizlispor'a konuk olacak.