Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş, depremzedeler için çadır kent kurdu

10 ilimizde yıkıma sebep olan deprem sonrası spor camiasından depremzedeler için yardımlar gelmeye devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, depremzedeler için yardım çadırı kurdu.

Beşiktaş Kulübü Stadyum ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, stattaki yardım faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Depremin yaşanmasının ardından yönetim kurulu olarak toplandıklarını ve kriz masası oluşturduklarını ifade eden Sürmen, AFAD'la temasa geçerek ilk günün akşamında bölgeye 40 iş makinesi ile 4 tanker yakıt gönderdiklerini belirtti.

"6 TIR MALZEME YOLLADIK"

Depremzedeler için çalışmalara devam ettiklerini belirten Bilgihan Sürmen, "İlk gün 2 tır battaniye, 2 tır kömür, 2 tır karışık kıyafet, 2 tır su gönderdik. Dün 6 tır malzeme yolladık. Derneklerimizin faaliyetlerini de sayarsak hemen hemen 50 tıra yakın malzeme gönderdik. Bu iş artık milletin işi. Herkesin millete karşı olan sorumluluğu bu. Rahat yataklarımızda yatarken kalplerimizin rahat etmesi için çalışıyoruz. Bugün de uçak tutmayı planlıyoruz. Akşam havalimanına sevkiyat yapıp, sabah da bir uçak malzemeyi bölgeye göndermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ ÇADIR KENTİ KURULDU"

Bölgede çadır kent kurduklarını belirten Sürmen, "Beşiktaş çadır kenti kuruldu. Sıcak yemek dağıtmaya başladılar. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yakınlarından haber bekleyenlere iyi haberler gelmesini diliyorum. Kelimelerin tıkandığı yerdeyiz. Buraya gelemeyen arkadaşları Fenerbahçe, Galatasaray statlarına gönderiyoruz. Onlar da buraya geliyorlar. Bu artık sosyal sorumluluk işi. Tüm vatandaşlarımız elindekini, cebindekini veriyor. Hiçbir şey yapamayanlar kan veriyor. Kızılay buraya kan verme noktası kurdu. Millet olarak büyük bir fedakarlık içindeyiz. Allah yardımcımız olsun. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.