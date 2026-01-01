Haberler

Süper Lig'de Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig takımları hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray ve Trabzonspor oyuncuları günü izinli geçirirken, Beşiktaş Antalya'ya giderek kamp yapacak.

Devre arası transfer dönemi öncesinde Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, günü izinli geçirecek. Trabzonspor maçının hazırlıkları yarın devam edecek.

BEŞİKTAŞ

- Devre arası hazırlık kampı için yarın Antalya'ya gidecek siyah-beyazlılar, İstanbul'da top başı yapacak.

TRABZONSPOR

- Bordo-mavili ekip günü izinli geçirecek. Galatasaray maçının hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası