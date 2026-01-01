Süper Lig'de Transfer Çalışmaları Devam Ediyor
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig takımları hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray ve Trabzonspor oyuncuları günü izinli geçirirken, Beşiktaş Antalya'ya giderek kamp yapacak.
Devre arası transfer dönemi öncesinde Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları devam ediyor.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, günü izinli geçirecek. Trabzonspor maçının hazırlıkları yarın devam edecek.
BEŞİKTAŞ
- Devre arası hazırlık kampı için yarın Antalya'ya gidecek siyah-beyazlılar, İstanbul'da top başı yapacak.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavili ekip günü izinli geçirecek. Galatasaray maçının hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor