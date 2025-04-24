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Süper Lig ekibinin son şansı! Beşiktaş'ı yenemezlerse küme düşecekler

Süper Lig ekibinin son şansı! Beşiktaş'ı yenemezlerse küme düşecekler
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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hatayspor, maçtan puan alamazsa ligden düşmesi kesinleşecek. Son 4 haftada aldığı mağlubiyetlerle zor günler geçiren Hatayspor, ligde 19 puanla 18. sırada bulunuyor. Hatayspor'un umutlanması için galibiyet alması ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor.

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 33. haftası tek başlayacak. Ligde 25 Nisan Cuma günü oynanacak Beşiktaş- Hatayspor maçıyla başlayacak haftada küme düşen ikinci takım belli olabilir.

PUAN ALAMAZLARSA DÜŞECEKLER

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, müsabakadan puan çıkaramazsa küme düşmesi kesinleşecek. Ligde son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan Hatayspor, 33. hafta maçında 25 Nisan Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak.

BİTİME 5 HAFTA KALA KESİNLEŞECEK

Bordo-beyazlılar, siyah-beyazlı takım karşısında galibiyet arayacak. Ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.

Hatayspor'un karşılaşmadan puan çıkaramaması durumunda sezonun bitişine 5 hafta kala ligi son 4 takım arasında tamamlaması netlik kazanacak. Böylece Adana Demirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım olacak bordo-beyazlı takımın Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Çoooktan düştüler , geçen sene düşeceklerdi zor kurtarmışlardı.

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Haber YorumlarıSeko:

Arka bahçesi oldukları takım ne ki bunkar olsun beter olun

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Haber YorumlarıMahmutabla:

Kazansalar da düşerler zaten Çünkü üstündeki takımlardan ikisi kalan haftalarda birkaç puan alsalar Hatayspor kazansa da düşüyor. Ligde kalma ihtimalleri 0 gibi birşey. Düşmesini istemem ama maalesef durum bu

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