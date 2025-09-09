Haberler

Süper Lig ekibine şok! Sportif direktör istifa etti

Süper Lig ekibine şok! Sportif direktör istifa etti
Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, 1,5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Düzgün'ün görev süresinde Gençlerbirliği, 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselmişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, görevinden istifa etti. Kırmız-siyahlı ekipte 1,5 yıldır görev yapan Düzgün, yazılı olarak kulübe istifasını sundu.

TAKIM SÜPER LİG'E ÇIKMIŞTI

Düzgün'ün başkent kulübünde sportif direktörlük görevini üstlendiği süreçte Gençlerbirliği, 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselmişti. Ali Ekber Düzgün, Gençlerbirliği'nde geçmiş dönemlerde de çeşitli görevler almıştı.

Süper Lig ekibine şok! Sportif direktör istifa etti

