Süper Lig ekibine şok! Sportif direktör istifa etti
Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, 1,5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Düzgün'ün görev süresinde Gençlerbirliği, 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselmişti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, görevinden istifa etti. Kırmız-siyahlı ekipte 1,5 yıldır görev yapan Düzgün, yazılı olarak kulübe istifasını sundu.
TAKIM SÜPER LİG'E ÇIKMIŞTI
Düzgün'ün başkent kulübünde sportif direktörlük görevini üstlendiği süreçte Gençlerbirliği, 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselmişti. Ali Ekber Düzgün, Gençlerbirliği'nde geçmiş dönemlerde de çeşitli görevler almıştı.