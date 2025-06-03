Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi: Anında reddetti
Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun yeni adresi netleşiyor. RAMS Başakşehir'in teklifini geri çeviren Bosnalı golcü, İtalya Serie A ekibi Como 1907 ile prensip anlaşmasına vardı. İstanbul'daki eşyalarını topladığı belirtilen Dzeko'nun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun yeni adresi netlik kazanıyor. Deneyimli golcüye Süper Lig'den teklif olduğu iddia edilirken, Dzeko'nun yeni takımına karar verdiği belirtildi.
TEKLİFİ REDDETTİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, RAMS Başakşehir, Edin Dzeko'ya teklifte bulundu ancak Bosna Hersekli golcü bu teklifi geri çevirdi.
38 yaşındaki futbolcunun İtalya Serie A ekibi Como 1907 ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İstanbul'dan yarın eşyalarını taşıyacağı ifade edilen Dzeko'nun kısa süre içerisinde Como'ya imza atması bekleniyor.