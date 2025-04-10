Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

Merakla beklenen görüşme Beştepe'de başladı! İşte ilk kareler
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu
Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

Trump'ın geri adımı sonrası Avrupa Birliği'nden yeni karar

Kapış kapış gidiyor! Süper Lig ekibinden bir bardak çay fiyatına bilet

Kapış kapış gidiyor! Süper Lig ekibinden bir bardak çay fiyatına bilet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçını kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Bodrum Futbol Kulübü, biletlerde büyük indirime gitti. Fenerbahçe maçında 5 bin TL'ye satışa çıkan maraton ve 2 bin 500 TL olarak belirlenen kale arkalarını 48 TL'ye indirdi.

Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçını kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Bodrum Futbol Kulübü, biletlerde büyük indirime gitti.

48 LİRAYA DÜŞTÜ

Kritik karşılaşmada Bodrum İlçe Stadı'nda taraftarının desteğini arkasına almak isteyen yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe maçında 5 bin TL'ye satışa çıkan maraton ve 2 bin 500 TL olarak belirlenen kale arkalarını 48 TL'ye indirdi.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ VAR

Taraftarların da son haftalarda çıkışa geçip ligde kalma yolunda büyük adımlar atan takımlarını yalnız bırakmamak adına biletlere yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.

Bodrum Futbol Kulübü, Portekizli Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu periyotta 17 puan toplayan Ege temsilcisi, 31'inci haftaya 33 puanla 14'üncü sırada girdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMr Camel:

Futbol zevk i yok ki ortada hakemler kararları ile maç alınıp veriliyor seyirci kalmayacak artık

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.