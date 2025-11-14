Süper Lig ekibi seçime gidiyor
Sezona Süper Lig'e yükselerek başlayan fakat zor günler yaşayan Gençlerbirliği, yönetim değişikliğine gidiyor. Kulüp, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. İlk toplantı 29 Kasım 2025'te, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 6 Aralık 2025'te yapılacak. Olağanüstü kurulda kulübün belirlediği gündem maddeleri görüşülecek, yeni yönetim seçilecek ve Gençlerbirliği'nin geleceğine yön verecek kritik kararlar alınacak.
- Gençlerbirliği Spor Kulübü 29 Kasım 2025'te olağanüstü seçimli genel kurul yapacak.
- Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
- Çoğunluk sağlanamazsa olağanüstü genel kurul toplantısı 6 Aralık 2025'te yapılacak.
Sezona Süper Lig'e yükselerek başlayan ancak zor günler yaşayan Gençlerbirliği, yönetim değişikliğine gidiyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
29 KASIM'DA SEÇİMLİ GENEL KURUL
Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 13 Kasım 2025'te Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Başkent ekibinin yönetim kurulu, 29 Kasım'da olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıkladı. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
KULÜBÜN GELECEĞİ BELİRLENECEK
Olağanüstü kurulda kulübün belirlediği gündem maddeleri görüşülecek; yeni yönetim seçilecek ve Gençlerbirliği'nin geleceğine yön verecek kritik kararlar alınacak. Süper Lig'de zor bir dönemden geçen başkent ekibinin kongresi, camia tarafından büyük önem taşıyor.