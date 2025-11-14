Süper Lig ekibi seçime gidiyor

Sezona Süper Lig'e yükselerek başlayan ancak zor günler yaşayan Gençlerbirliği, yönetim değişikliğine gidiyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

29 KASIM'DA SEÇİMLİ GENEL KURUL

Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 13 Kasım 2025'te Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Başkent ekibinin yönetim kurulu, 29 Kasım'da olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıkladı. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

KULÜBÜN GELECEĞİ BELİRLENECEK

Olağanüstü kurulda kulübün belirlediği gündem maddeleri görüşülecek; yeni yönetim seçilecek ve Gençlerbirliği'nin geleceğine yön verecek kritik kararlar alınacak. Süper Lig'de zor bir dönemden geçen başkent ekibinin kongresi, camia tarafından büyük önem taşıyor.