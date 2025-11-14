Haberler

Süper Lig ekibi seçime gidiyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Süper Lig ekibi seçime gidiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sezona Süper Lig'e yükselerek başlayan fakat zor günler yaşayan Gençlerbirliği, yönetim değişikliğine gidiyor. Kulüp, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. İlk toplantı 29 Kasım 2025'te, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 6 Aralık 2025'te yapılacak. Olağanüstü kurulda kulübün belirlediği gündem maddeleri görüşülecek, yeni yönetim seçilecek ve Gençlerbirliği'nin geleceğine yön verecek kritik kararlar alınacak.

  • Gençlerbirliği Spor Kulübü 29 Kasım 2025'te olağanüstü seçimli genel kurul yapacak.
  • Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
  • Çoğunluk sağlanamazsa olağanüstü genel kurul toplantısı 6 Aralık 2025'te yapılacak.

Sezona Süper Lig'e yükselerek başlayan ancak zor günler yaşayan Gençlerbirliği, yönetim değişikliğine gidiyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

29 KASIM'DA SEÇİMLİ GENEL KURUL

Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 13 Kasım 2025'te Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Başkent ekibinin yönetim kurulu, 29 Kasım'da olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıkladı. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

KULÜBÜN GELECEĞİ BELİRLENECEK

Olağanüstü kurulda kulübün belirlediği gündem maddeleri görüşülecek; yeni yönetim seçilecek ve Gençlerbirliği'nin geleceğine yön verecek kritik kararlar alınacak. Süper Lig'de zor bir dönemden geçen başkent ekibinin kongresi, camia tarafından büyük önem taşıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Babaya son veda! Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı

Babaya son veda! Dakikalarca tabutuna sarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.