Süper Lig ekibi, kupada 3. Lig takımına elendi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi İstanbulspor, TFF 3. Lig ekibi Kepezspor'a 3-2 yenilerek turnuvadan elendi.

KEPEZSPOR KAZANDI

Necmi· Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan ve uzatmalara giden maçı Kepez Belediyespor 3-2 kazanarak bir üst tura adını yazdırmayı başardı.

İSTANBULSPOR ELENDİ

Bu sonuçla birlikte 3. Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselirken, Süper Lig ekibi turnuvaya veda etti.