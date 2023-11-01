Süper Lig ekibi, kupada 3. Lig takımına elendi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi İstanbulspor, TFF 3. Lig ekibi Kepez Belediyespor'a 3-2 yenilerek turnuvadan elendi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi İstanbulspor, TFF 3. Lig ekibi Kepezspor'a 3-2 yenilerek turnuvadan elendi.
KEPEZSPOR KAZANDI
Necmi· Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan ve uzatmalara giden maçı Kepez Belediyespor 3-2 kazanarak bir üst tura adını yazdırmayı başardı.
İSTANBULSPOR ELENDİ
Bu sonuçla birlikte 3. Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselirken, Süper Lig ekibi turnuvaya veda etti.
Kaynak: Haberler.com / Spor