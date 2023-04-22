Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan sürpriz tercih! Yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Ömer Erdoğan'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Corendon Alanyaspor'umuza hoş geldin Ömer Erdoğan!" ifadelerine yer verildi.

EN SON ANKARAGÜCÜ'NDE GÖREV YAPTI

45 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nü çalıştırmıştı. Erdoğan, 6 Şubat tarihinden bu yana boştaydı.

YANAL İLE HÜSRAN

Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi ise çok kısa sürdü. Tecrübeli teknik direktör 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Alanyaspor 1 maçı da hükmen kazandı.