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Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan sürpriz tercih! Yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu

Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan sürpriz tercih! Yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu

Spor Haberleri

Ersun Yanal ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Ömer Erdoğan'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Corendon Alanyaspor'umuza hoş geldin Ömer Erdoğan!" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan sürpriz tercih! Yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu

EN SON ANKARAGÜCÜ'NDE GÖREV YAPTI

45 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nü çalıştırmıştı. Erdoğan, 6 Şubat tarihinden bu yana boştaydı.

Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan sürpriz tercih! Yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu

YANAL İLE HÜSRAN

Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi ise çok kısa sürdü. Tecrübeli teknik direktör 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Alanyaspor 1 maçı da hükmen kazandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Ömer Erdoğan Ersun Yanal Spor Haberler

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