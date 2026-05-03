Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'e yükselişini Diyarbakır'da coşkuyla kutladı

TRENDYOL Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

Trendyol 1'inci Lig'in son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puan ve averajla ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler takımı ve yöneticileri, maçın ardından Iğdır'dan özel uçakla gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na geldi. Ellerindeki bayraklarla tezahürat yapan taraftarlar, havalimanında takımlarını coşkuyla karşıladı. Sık sık futbolcuların bulunduğu otobüsün önünü kesen taraftarlar, halay çekti, meşale yaktı ve havai fişek gösterileriyle kutlama yaptı. Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle otobüs, kutlamaların sürdüğü Bağlar ilçesindeki Nevruz Park'a yaklaşık 2 saatte ulaşabildi. Taraftarlarla Nevruz Park'ta Süper Lig sevincini yaşayan futbolcular, daha sonra Kayapınar ilçesindeki Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'ne geçti.

