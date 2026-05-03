Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'e yükselişini Diyarbakır'da coşkuyla kutladı
Trendyol 1'inci Lig'de sezonu ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır'dan döndükleri Diyarbakır Havalimanı'nda taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, havalimanından Nevruz Park'a kadar takımlarını bayrak, meşale ve havai fişeklerle kutladı.
TRENDYOL Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.
Trendyol 1'inci Lig'in son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puan ve averajla ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler takımı ve yöneticileri, maçın ardından Iğdır'dan özel uçakla gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na geldi. Ellerindeki bayraklarla tezahürat yapan taraftarlar, havalimanında takımlarını coşkuyla karşıladı. Sık sık futbolcuların bulunduğu otobüsün önünü kesen taraftarlar, halay çekti, meşale yaktı ve havai fişek gösterileriyle kutlama yaptı. Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle otobüs, kutlamaların sürdüğü Bağlar ilçesindeki Nevruz Park'a yaklaşık 2 saatte ulaşabildi. Taraftarlarla Nevruz Park'ta Süper Lig sevincini yaşayan futbolcular, daha sonra Kayapınar ilçesindeki Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'ne geçti.