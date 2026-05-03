Amed Sportif Diyarbakır'da Coşkuyla Karşılandı

Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler takımı, Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler takımı ve yöneticileri, uçakla Diyarbakır Havalimanı'na geldi.

Çok sayıda taraftar, ellerinde takımlarının bayraklarıyla havalimanında Iğdır'dan gelen takımı karşıladı.

Daha sonra otobüse binen futbolcu ve yöneticiler, uzun bir araç konvoyu eşliğinde merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'na geçti.

Daha sonra otobüsteki futbolcular, taraftarları selamladı.

Diyarbakır ekibinin, Süper Lig'e yükselmesini coşkuyla kutlayan taraftarlar, alanda halay çekti, meşale yaktı ve havai fişek gösterileriyle takımlarının sevincine ortak oldu.