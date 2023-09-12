Süper Lig'e yepyeni format! Türk futbolu kökünden değişiyor

TFF, tüm taraftarlara açtığı ankette sorduğu sorularla Süper Lig başta olmak üzere tüm organizasyonların formatında değişikliğe gideceğinin sinyalini verdi. Ankette play-off ve play-out sistemi için nabız yoklandı.

TFF'nin yaptığı ankette soru olarak "En iyi takımların birbiriyle daha fazla maç yapması" ve "Ligin zirvesi için rekabetin son ana kadar devam etmesi" sorularının bulunması, Süper Lig'de play-off sistemi için zemin arandığını düşündürdü.

KÜME DÜŞME PLAY-OFF'LARI DA GÜNDEMDE

Yapılan ankette küme düşme sisteminin de değiştirilmek istendiğinin sinyalleri verildi. Ankette, "Doğrudan küme düşme için tercih ettiğiniz sayı nedir?" ve "Küme düşme play-off'ları için tercih ettiğiniz takım sayısı nedir? (Katılımcı takımlar, Süper Lig'deki diğer takımlarla veya 1. Lig'deki üst sıralardaki takımlarla Süper Lig'de kalmak için mücadele eder.)" soruları yer aldı.

TFF'nin paylaşımı şöyle

Anketteki soruların bir kısmı şöyle: