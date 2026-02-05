Haberler

Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

Süper Lig'e çıkmak isteyen Bodrum FK, zor günler yaşıyor. Öztürk ailesinin Bodrumspor'daki hisselerini satarak tüm sorumluluklarını devrettiklerini açıklamasının ardından Bodrum FK'da sular durulmadı. Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapamayan takım, yıldız oyuncularını da tek tek kaybetti. Bodrum FK'nin ilk 2 sıradaki takımlarla arasındaki puan farkı açıldı.

  • Bodrum FK'nın hisselerini satan Öztürk ailesi kulüpteki tüm sorumluluklarını devretti.
  • Bodrum FK'dan Fredy Ribeiro, Dimitrov, Okita ve Musah Mohammed gibi oyuncular transfer döneminde ayrıldı.
  • Bodrum FK, 1. Lig'de 23. haftada 39 puanla beşinci sırada yer alıyor ve ilk iki sırayla arasındaki puan farkı 6.

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de mücadele ederek küme düşen, bu sezonda da Süper Lig'e çıkma yolunda en büyük favorilerden biri olan Bodrum FK'da kötü günler yaşanıyor.

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK KULÜBÜ BIRAKTI

Geride bıraktığımız haftalarda bir dönem Antalyaspor AŞ, denek ve Vakıf başkanlığı görevlerinde bulunan Öztürk ailesi, Bodrumspor'daki hisselerini satarak tüm sorumluluklarını tamamen devrettiklerini açıklamıştı. O günden bu yana Bodrum FK'da sular durulmadı.

ÖZTÜRK AİLESİ ÇEKİLDİ, OYUNCULAR GİTTİ

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapamayan Bodrum FK'da ayrılıklar üst üste geldi. Takımın yıldız oyuncularından Fredy Ribeiro, rakip takımlardan Çorum FK'ya, Dimitrov da yine rakip takım Amedspor'a gitti. Okita, Suudi Arabistan takımlarından Damac FC'ye transfer olurken, Musah Mohammed de bu sezon Süper Lig'deki performansıyla dikkat çeken Göztepe'ye imza attı. Takımda birkaç ayrılığın daha olabileceği konuşuluyor.

LİGDEKİ SON DURUMU

Sezonun büyük bölümünü ilk 3 içerisinde gösteren Bodrum FK, 23. haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 39 puanla beşinci sırada yer aldı. Yeşil-beyazlıların ilk 2 sıradaki rakipleriyle arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.

Cemre Yıldız
