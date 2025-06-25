Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak

Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak
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Thomas Partey, Arsenal ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı ve yeni bir kulüp arayışına girdi.

Geçmiş dönemlerde adı sık sık Süper Lig'in devleriyle anılan Arsenalli futbolcu Thomas Partey için sürpriz bir gelişme yaşandı.

ARSENAL'DEN AYRILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey, sözleşmesinin de sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı. Haberde, kulüp ile uzun müzakereler sonucu anlaşmaya varamayan Partey'in kendisine düzenli ilk 11'de forma giyebileceği yeni bir kulüp aradığı belirtildi.

Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak

SEZON PERFORMANSI

32 yaşındaki deneyimli orta saha, geride bıraktığımız sezon Arsenal formasıyla çıktığı 52 resmi maçta 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Maşallah, tosun gibi çocuk. Bu kurban geçti ama gideceği takımda kurbana kadar beslenir.

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