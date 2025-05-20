Süper Lig devlerine müjde: Lille'den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor

Süper Lig devlerine müjde: Lille'den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
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Ligue 1 ekibi Lille'de sözleşmesi sona eren 7 oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı. Bu isimlerin arasında Umtiti ve Jonathan David gibi yıldızlarda bulunuyor.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de sezon sonu yaprak dökümü yaşanacak. Fransız ekibinde tam 7 oyuncu takımdan ayrılacak.

SÖZLEŞMELERİ SONA ERDİ

Lille Kulübü, 30 Haziran 2025 tarihi itibari ile sözleşmeleri sona erecek Jonathan David, Umtiti, Remy Cabella, Angel Gomes, Vito Mannone, Mitchel Bakker ve Chuba Akpom'un takımdan ayrılacağını duyurdu. Tüm oyunculara yaptıkları katkı için teşekkür edilirken, gelecek kariyerlerinde başarılar dilendi.

SÜPER LİG EKİPLERİYLE ANILAN İSİMLER VAR

Öte yandan Lille forması giyen Jonathan David, Remy Cabella ve Chuba Akpom'un isimleri bir süredir Süper Lig'in devleriyle de anılıyor. Bu oyuncuların gelecek kariyerinde transfer rotasını nereye çevirecekleri merakla bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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