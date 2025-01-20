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Trabzonspor ve Fransız Milli Takımı'nın eski oyuncusu Florent Malouda, futbol kariyerini sonlandırdıktan 7 yıl sonra Guyana ordusuna katıldığını duyurdu. Malouda, 3. yabancı piyade alayına katıldığını ve orduda subay olarak görev alacağını belirtti.

Trabzonspor ve Fransız Milli Takımı'nın eski oyuncusu, futbol kariyerini sonlandırmasının ardından 7 yıl sonra Guyana ordusuna katıldığını duyurdu. Malouda, 3. yabancı piyade alayına (REI) katıldığını açıkladı.

Süper Lig devinin eski yıldızı subay oldu

ORDUYA KATILDI

Guyana ordusundan yapılan açıklamada, "3'üncü yabancı piyade alayı, Bay Florent Malouda'yı subay olarak yurttaş rezervine kabul etmektedir" dedi. Ayrıca, "Uluslararası futbolda olağanüstü bir kariyerin ardından, Guyanalı gençlere bağlılık değerlerini paylaşmaya ve aktarmaya hevesli" denildi.

Süper Lig devinin eski yıldızı subay oldu

SUBAYLIK GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Futbol dünyasında önemli bir isim olan Florent Malouda, orduda subay olarak görev alacak. Guyana'nın Kourou kentinde subaylık görevini yürütecek olan Malouda, askeri kurumun değerlerini tanıtmak ve bu değerleri gençlere aktarmak için gönüllü olacak. Bu sistem, kamuya mal olmuş kişilerin askeri kurumun misyonunu öne çıkarması için asker olmadan orduda görev almasını sağlıyor.

Süper Lig devinin eski yıldızı subay oldu

Süper Lig devinin eski yıldızı subay oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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