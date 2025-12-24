Haberler

Süper Lig devine Filistinli golcü

Trabzonspor, devre arası transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek adına Columbus forması giyen Filistinli santrfor Wessam Abou Ali'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

  • Trabzonspor, Columbus'ta forma giyen Filistinli futbolcu Wessam Abou Ali'yi kiralamak istiyor.
  • Wessam Abou Ali'nin Columbus ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve market değeri 6 milyon euro.
  • Wessam Abou Ali, Al Ahly'de 60 maçta 38 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.

Trabzonspor, devre arası transfer dönemi öncesinde forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavililerin, MLS ekibi Columbus forması giyen Filistinli santrfor Wessam Abou Ali'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

GOLCÜ ARAYIŞI HIZLANDI

Sezonun ikinci yarısında zirve yarışına güçlü bir şekilde girmek isteyen Trabzonspor'da, forvet bölgesi için yeni bir plan devreye alındı. Paul Onuachu'nun alternatifi olarak değerlendirilen Danylo Sikan'dan beklenen verimin alınamaması nedeniyle, bordo-mavili yönetimin golcü transferine yöneldiği belirtildi.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

Daily Record Sport'un haberine göre Trabzonspor, Columbus'ta forma giyen Wessam Abou Ali'yi kiralamak istiyor. 26 yaşındaki Filistinli futbolcunun da Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı, taraflar arasında temasların sürdüğü aktarıldı.

60 MAÇTA 38 GOL

1.87 boyundaki Wessam Abou Ali'nin kulübü Columbus ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Market değeri 6 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Danimarka pasaportuna sahip olduğu da belirtildi.

Abou Ali, 2025 sezonunda MLS'te 5 maçta 3 gol ve 1 asist üretti. Filistinli golcünün en dikkat çeken performansı ise Al Ahly döneminde geldi. Abou Ali, Mısır ekibinde 60 maçta 38 gol ve 10 asistlik katkı sağladıktan sonra 2025'in temmuz ayında 6.4 milyon euro bedelle Columbus'a transfer olmuştu.

ONUACHU'YA GÜÇLÜ ALTERNATİF

Fiziksel yapısı ve ceza sahası etkinliğiyle öne çıkan Wessam Abou Ali'nin, Trabzonspor'da Paul Onuachu'yu yedekleyebilecek kapasitede görüldüğü ifade edildi.

