Süper Lig devinden Thilo Kehrer hamlesi

Süper Lig devinden Thilo Kehrer hamlesi
Güncelleme:
Beşiktaş, Monaco'da forma giyen Thilo Kehrer için 15 milyon euroluk resmi teklif yaptı ancak Fransız kulübü 20 milyon euro talep ediyor.

  • Beşiktaş, Monaco'ya Thilo Kehrer için 12 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus içeren toplam 15 milyon euroluk resmi teklif sundu.
  • Monaco, Thilo Kehrer için 20 milyon euro bekliyor.
  • Thilo Kehrer, 2024/25 sezonunda 11 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer oldu.

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Monaco forması giyen Alman stoper Thilo Kehrer için harekete geçti.

SAVUNMAYA TAKVİYE ARAYIŞI

Gabriel Paulista ile yollarını ayıran ve Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou transferinde sonuç alamayan siyah-beyazlılar, stoper bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın bu doğrultuda gündemine aldığı isim Thilo Kehrer oldu.

MONACO'YA 15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Monaco'ya Thilo Kehrer için 12 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus içeren toplam 15 milyon euroluk resmi teklif sundu. Ancak Fransız kulübü bu teklifi yeterli bulmadı.

MONACO 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde Monaco'nun finansal fair-play dengeleri nedeniyle oyuncu satışı planladığı ancak Thilo Kehrer için beklentisinin 20 milyon euro olduğu aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Süper Lig devinden Thilo Kehrer hamlesi

BU SEZONKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki Alman savunmacı, bu sezon Monaco formasıyla Ligue 1, Fransa Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 21 maça çıktı. Kehrer bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

KARİYER YOLCULUĞU

Kariyerinde Tübingen, Reutlingen, Stuttgart, Schalke, PSG ve West Ham United formalarını giyen Thilo Kehrer, 2024/25 sezonunda 11 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer olmuştu.

