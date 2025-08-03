Süper Lig devinden Arda Kızıldağ sürprizi

Süper Lig devinden Arda Kızıldağ sürprizi
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Gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek ve yerli bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Gaziantep FK'da başarılı bir performans gösteren Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TAN ARDA KIZILDAĞ SÜRPRİZİ

Savunma hattını güçlendirmek ve o bölgeye yerli bir takviye yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Gaziantep FK'da geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla birçok takımının dikkatini çeken Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yakın zamanda Gaziantep FK'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

TAKAS TEKLİFİ GÜNDEMDE

Kara kartal, takımıyla 2027 yılına dek sözleşmesi devam eden Arda Kızıldağ için bonservis ödemeyi istemezken, Kırmızı-siyahlılara bu transfer için oyuncu takaslamayı önerecek.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda takımıyla 25 maça çıkan deneyimli savunmacı, bu maçlarda rakip ağlara 2 gol atmayı başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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