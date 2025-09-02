Haberler

Süper Lig devindeki kaosu en iyi özetleyen video
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a imza atmasının ardından Trabzon'da çekilen bir video kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir grup taraftarın otobüs durağındaki Uğurcan Çakır fotoğrafını tekmeleyerek tepkilerini dile getirdiği görüldü.

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi resmen açıklandı. Bordo-mavili taraftarlar, bu gelişmenin ardından yönetime büyük tepki gösterdi.

UĞURCAN'IN FOTOĞRAFINI TEKMELEDİLER

YÖNETİMİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Taraftar grupları sosyal medya üzerinden de protestolarını sürdürdü. "Trabzonspor'un kaptanı pazarlık masalarına konu olamaz" mesajlarıyla birlikte çeşitli görseller paylaşan taraftarlar, "Kaptan satılamaz" diyerek Çakır'ın kulüp için taşıdığı öneme dikkat çekti. Birçok taraftar, Başkan Ertuğrul Doğan'ı istifaya çağırırken, Uğurcan Çakır'a da eleştiriler yöneltildi.

Bu aşırısı hem şehire hem takıma hemde vatandaşına futbolcuna Zarar verir Trabzon a yakışır bir şekilde gönderin Bir FB taraftarı olarak söylüyorum gerisi Trabzon yiğit taraftarına kalmış

