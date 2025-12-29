Süper Lig devinde yaprak dökümü! Tam 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Trabzonspor'da ara transfer planlamasında gidecek isimler netleşti. Teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetime sunduğu rapor doğrultusunda 5 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Ayrılıkların ana sebebi ise yabancı kontenjanında yer açmak.

YABANCI KONTENJANINA 2 KİRALIK FORMÜL

Trabzonspor'un yabancı kontenjanında yer açmak için Danylo Sikan ve Olaigbe ile yolları ayıracağı belirtildi. İki oyuncunun da kiralık gönderilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

Olaigbe'ye yurt içinden Kasımpaşa ve Gaziantep FK'nın yoğun ilgisi bulunurken, yurt dışından da taliplerin olduğu öğrenildi. Sikan için ise en ciddi adayın Kopenhag olduğu ifade edildi.

YERLİ İSİMLERDE DE KARAR ÇIKTI

Fatih Tekke'nin raporuna göre ayrılık kararı verilen yerli futbolcular da netleşti. Serdar Saatçi ve Cihan Çanak için de ayrılık kararı alındığı, iki oyuncunun da takım planlamasında yer almadığı belirtildi.

ARİF BOŞLUK'UN BİLETİ KESİLDİ! TALİP KONYASPOR

Trabzonspor'da ayrılık listesine giren bir diğer isim ise Arif Boşluk oldu. Arif'in, Gençlerbirliği maçı sonrası tamamen gözden çıkarıldığı öne sürüldü. Genç oyuncuya Konyaspor'un talip olduğu ve transfer için nabız yokladığı aktarıldı.

TRABZONSPOR'A CABRAL PİYANGOSU VURMADI

Öte yandan Trabzonspor'un bek transferi için gündemindeki isimlerden biri olan Sidny Cabral konusunda da kötü haber geldi. Karadeniz ekibinin istediği genç futbolcuyu Benfica'nın bitirdiği belirtilirken, Portekiz devinin 6 milyon euro bonservis + bonuslar karşılığında Estrela'yı ikna ettiği kaydedildi. Transferin 1-2 gün içinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı. Trabzonspor'un ise sol bek için listedeki diğer yabancı isimler üzerinden çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.