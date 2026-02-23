Haberler

Süper Lig devinde taraftarlar çıldırdı! "Sezon başında o olsaydı" şampiyonduk diyorlar

Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni transferi Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı üçüncü maçında da gol atarak taraftarları heyecanlandırdı. Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Göztepe karşısında attığı gollerle dikkat çeken Oh, kısa sürede takıma adapte oldu. Sosyal medyada birçok taraftar, Oh'un performansını övgüyle karşıladı ve "Sezon başında o olsaydı şampiyonduk" yorumları yaptı.

  • Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş formasıyla çıktığı üç maçta üç gol attı.
  • Beşiktaş taraftarları, Hyeon-gyu Oh'un sezon başında takımda olması durumunda şampiyon olacaklarını düşünüyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı üçüncü maçında da gol atarak taraftarları heyecanlandırdı. Üst üste gelen performans sonrası sosyal medyada yorum yağdı.

ÜÇ MAÇTA ÜÇ GOL

Beşiktaş formasıyla ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkan Güney Koreli futbolcu, 2-2 sona eren mücadelede attığı şık golle taraftarlara "merhaba" dedi.

Ardından RAMS Başakşehir deplasmanında da fileleri havalandıran Oh, son olarak Göztepe karşısında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla takımının dördüncü golünü kaydetti.

"SEZON BAŞINDA O OLSAYDI…"

Kısa sürede takıma adapte olan ve üç maçta üç golle dikkat çeken Oh'un performansı, Beşiktaş taraftarlarını adeta coşturdu. Sosyal medyada birçok taraftar, "Sezon başında o olsaydı şampiyonduk" yorumları yaptı. Yeni transferin yükselen grafiği, siyah-beyazlı camiada umutları artırdı.

Alper Kızıltepe
