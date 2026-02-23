Süper Lig devinde taraftarlar çıldırdı! 'Sezon başında o olsaydı' şampiyonduk diyorlar

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı üçüncü maçında da gol atarak taraftarları heyecanlandırdı. Üst üste gelen performans sonrası sosyal medyada yorum yağdı.

ÜÇ MAÇTA ÜÇ GOL

Beşiktaş formasıyla ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkan Güney Koreli futbolcu, 2-2 sona eren mücadelede attığı şık golle taraftarlara "merhaba" dedi.

Ardından RAMS Başakşehir deplasmanında da fileleri havalandıran Oh, son olarak Göztepe karşısında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla takımının dördüncü golünü kaydetti.

"SEZON BAŞINDA O OLSAYDI…"

Kısa sürede takıma adapte olan ve üç maçta üç golle dikkat çeken Oh'un performansı, Beşiktaş taraftarlarını adeta coşturdu. Sosyal medyada birçok taraftar, "Sezon başında o olsaydı şampiyonduk" yorumları yaptı. Yeni transferin yükselen grafiği, siyah-beyazlı camiada umutları artırdı.