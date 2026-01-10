Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililerin genç savunmacısı Serdar Saatçı'nın yurt dışına transfer olduğu belirtildi.

AL-NASR SC'YE KİRALANDI

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, 22 yaşındaki stoper Serdar Saatçı'yı BAE ekiplerinden Al-Nasr SC'ye kiraladı. Haberde anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olacağı bilgisi yer aldı.

SATIN ALMA OPSİYONU 2.5 MİLYON EURO

Habere göre kiralık anlaşmasında Al-Nasr SC'nin 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Sezon sonunda opsiyonun kullanılması halinde transferin kalıcı hale geleceği ifade edildi.

BU SEZON 6 MAÇTA 410 DAKİKA

Serdar Saatçı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 6 resmi maçta görev yaptı ve 410 dakika sahada kaldı. Genç stoper, geçtiğimiz sezon Braga'dan 2.5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu.