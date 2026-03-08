SÜPER LİG'DE DERBİYİ GALATASARAY KAZANDI

SÜPER LİG

Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Beşiktaş- Galatasaray derbisi sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla liderliğini sürdüren Galatasaray puanını 61'e yükseltirken Beşiktaş 46 puanla 4'üncü sırada yer aldı.

LİG'DE BUGÜN;

13.30 - Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor (Çaykur Didi)

13.30 - Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Gaziantep)

16.00 - TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 - Fenerbahçe-Samsunspor

GALATASARAY

11.00 - Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, koruma altındaki kız çocukların katılımıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde özel bir etkinlik düzenlenecek. Başkan Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular, teknik ekipler ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile U19 Takımı 15'er dakikalık iki devreden oluşan gösteri maçı oynanacak.

TRENDYOL 1'İNCİ LİG

16.00 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)

20.00 Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)

BASKETBOL

13.00 - FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Kadın Milli Takımı için turnuva öncesinde medya günü düzenlenecek. Antrenman ve açıklamalar olacak (BGM)

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

13.00 - Trabzonspor-Karşıyaka (Hayri Gür)

15.30 - TOFAŞ-Safiport Erokspor (TOFAŞ)

18.00 - Fenerbahçe Beko-Mersinspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

BİNİCİLİK

14.00 - Lale Apa Kupası Engel Atlama Yarışmaları tamamlanacak (Kemer Country - Atlı Spor Kulübü)

GOLF

13.00 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Golf Turnuvası gerçekleşecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı