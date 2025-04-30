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Süper Lig'den Premier Lig'e transfer! Bu kez 4 büyüklerden değil

Süper Lig'den Premier Lig'e transfer! Bu kez 4 büyüklerden değil
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Göztepe'nin genç yıldızı Anthony Dennis, son 1.5 sezondur gösterdiği performansla Leeds United başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen takımlarının gözdesi oldu. Anthony Dennis'in menajeri, futbolcusunun geleceğiyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Göztepe'nin Nijeryalı ön liberosu Anthony Dennis, gösterdiği performansla büyülüyor. Dennis, Sarı kırmızılı takımda gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa takımlarının dikkatini üzerine çekti.

LEEDS UNITED TALİP OLDU

Soccernet'in haberine göre; Dennis, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan birçok takımın gözlemcisi tarafından uzun süredir takip ediliyor. 20 yaşındaki futbolcunun gelişiminin birçok Avrupa kulübü tarafından yakından izlendiği ifade edildi. Haberde, Göztepe'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzatan 20 yaşındaki futbolcu için Premier Lig'e yükselen Leeds United'ın soruşturma yaptığı ifade edildi.

Süper Lig'den Premier Lig'e transfer! Bu kez 4 büyüklerden değil

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Dennis'in menajerlik şirketi Elite Project Group'tan Eddie Bonsu, futbolcusunun geleceğiyle ilgili açıklama yaparak transfer görüşmelerinin doğru zamanı gelince yapılacağını dile getirdi.

RAKAMLARI

2023 yılında HB Academy Abuja'dan Göztepe'ye transfer olan Dennis, bu sezon 32 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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