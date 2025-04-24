Süper Lig'den Benfica'ya bir Türk daha
Kadrosunda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi Türk yıldızları bulunduran Benfica, gözünü başka bir Türk yıldıza çevirdi. Portekiz devi Benfica, Semih Kılıçsoy'u takibe aldı.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan ancak bu sezon beklenen performansı veremeyen Semih Kılıçsoy'a sürpriz bir talip çıktı.
Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü kadrosunda bulunduran Benfica, bu kez Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy'a gözünü dikti. Portekiz devi, genç oyuncuyu takibe aldı.
ASTON VILLA DA İSTİYORDU
2023-2024 sezonunda başarılı bir performans gösteren Semih Kılıçsoy'un ismi uzun bir süre Aston Villa ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
SEZON RAKAMLARI
Bu sezon 41 maçta süre alan Semih Kılıçsoy, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Golcü oyuncunun piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.