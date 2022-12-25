Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İtalyan hocalar karşı karşıya geldi. Montella'nın çalıştırdığı Adana Demir, Andrea Pirlo'nun hocalığını yaptığı Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Adana Demir'in gollerini 11'de ve 43'te Emre Akbaba kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise 19'da Borini'den geldi.
KİMSEYE YENİLMİYORLAR
Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça uzatan Adana Demirspor, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı. (11 maç; Aralık 1976 - Mart 1977)
MONTELLA FARK ATTI
Adana Demir'in İtalyan hocası Montella, vatandaşı Andrea Pirlo'ya Süper Lig'de fark attı. Montella, Adana Demirspor'da son 11 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik aldı. Pirlo ise V. Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı son 4 maçtan sadece 1 puan alabildi.