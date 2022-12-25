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Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü

Spor Haberleri

Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İtalyan hocalar karşı karşıya geldi. Montella'nın çalıştırdığı Adana Demir, Andrea Pirlo'nun hocalığını yaptığı Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Adana Demir'in gollerini 11'de ve 43'te Emre Akbaba kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise 19'da Borini'den geldi.

Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü

KİMSEYE YENİLMİYORLAR

Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça uzatan Adana Demirspor, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı. (11 maç; Aralık 1976 - Mart 1977)

Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü

MONTELLA FARK ATTI

Adana Demir'in İtalyan hocası Montella, vatandaşı Andrea Pirlo'ya Süper Lig'de fark attı. Montella, Adana Demirspor'da son 11 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik aldı. Pirlo ise V. Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı son 4 maçtan sadece 1 puan alabildi.

Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük Adana Demirspor Andrea Pirlo Spor Haberler

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