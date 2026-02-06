Haberler

Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor

Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe'nin kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Pah Franck Gouhon'un önceki kulübüne dair herhangi bir bilginin bulunmaması, transferi sosyal medyada gündemin üst sıralarına taşıdı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer döneminin bitimine kısa süre kala dikkat çeken bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Pah Franck Gouhon'u kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

PAH FRANCK GOUHON İMZAYI ATTI

Göztepe'nin TFF'ye yaptığı bildirime göre 19 yaşındaki Pah Franck Gouhon ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Genç futbolcu, düzenlenen törenle sarı-kırmızılı formaya imza attı.

HAKKINDA HİÇBİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

Transferin ardından en çok konuşulan detay ise Gouhon hakkında neredeyse hiçbir bilginin bulunmaması oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun kariyer geçmişine dair herhangi bir detay yer almazken, bu durum sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

TRANSFERMARKT'TA "BİLİNMİYOR" DETAYI

Taraftarların Transfermarkt üzerinden oyuncuyla ilgili bilgi edinmek istemesi ise dikkat çekici bir sonuç doğurdu. Gouhon'un önceki kulübü kısmında "Bilinmiyor" ifadesinin yer alması, transferin gizemini daha da artırdı.

ARA TRANSFERDE KADROYA KATILAN DİĞER İSİMLER

Göztepe, ara transfer döneminde daha önce Guilherme Luiz, Jeh, Alexis Antunes, Şamil Öztürk, Musah Mohammed ve Filip Krastev'i kadrosuna katmıştı.

Süper Lig'de zirveye oynayan takım transfer yaptı! Nereden geldiği belli değil

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

Yıllar sonra bir ilk! Danıştay'ın Gökçek kararıyla harekete geçtiler
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

Yıllar sonra bir ilk! Danıştay'ın Gökçek kararıyla harekete geçtiler
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih