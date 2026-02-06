Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer döneminin bitimine kısa süre kala dikkat çeken bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Pah Franck Gouhon'u kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

PAH FRANCK GOUHON İMZAYI ATTI

Göztepe'nin TFF'ye yaptığı bildirime göre 19 yaşındaki Pah Franck Gouhon ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Genç futbolcu, düzenlenen törenle sarı-kırmızılı formaya imza attı.

HAKKINDA HİÇBİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

Transferin ardından en çok konuşulan detay ise Gouhon hakkında neredeyse hiçbir bilginin bulunmaması oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun kariyer geçmişine dair herhangi bir detay yer almazken, bu durum sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

TRANSFERMARKT'TA "BİLİNMİYOR" DETAYI

Taraftarların Transfermarkt üzerinden oyuncuyla ilgili bilgi edinmek istemesi ise dikkat çekici bir sonuç doğurdu. Gouhon'un önceki kulübü kısmında "Bilinmiyor" ifadesinin yer alması, transferin gizemini daha da artırdı.

ARA TRANSFERDE KADROYA KATILAN DİĞER İSİMLER

Göztepe, ara transfer döneminde daha önce Guilherme Luiz, Jeh, Alexis Antunes, Şamil Öztürk, Musah Mohammed ve Filip Krastev'i kadrosuna katmıştı.