Süper Lig'de yılın bombası patladı! Galatasaray, Icardi ile her konuda anlaşmaya vardı

Galatasaray uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Paris Saint-Germain'in yıldız golcü Mauro Icardi ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcuya yıllık 3 milyon euro maaş ve 1 milyon euro başarı bonusu vermesi bekleniyor. Fransız ekibinin transfere onay vermesi halinde Icardi, Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Mertens, Torreira ve Seferovic gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain forması giyen Mauro Icardi transferinde mutlu sona çok yakın.

ICARDI'NİN MAAŞININ BÜYÜK KISMINI PSG ÖDEYECEK

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Mauro Icardi transferi için futbolcu ve kulübü Paris Saint-Germain ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, Arjantinli golcünün 8 milyon euroluk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

SATIN ALMA OPSİYONU BÜYÜK OLASILIKLA OLMAYACAK

Galatasaray'ın ise 29 yaşındaki santrfora yıllık 3 milyon euro maaş ve 1 milyon euro başarı bonusu vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Icardi'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmama ihtimali de oldukça yüksek.